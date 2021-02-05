Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков взял отпуск за свой счет до начала следующей рабочей недели.

Об этом "Стране" сообщил источник в Раде в пятницу, 5 февраля.

"Отпуск краткосрочный. В понедельник он уже будет на работе", - добавил наш собеседник, однако по какой причине спикер отправился в отпуск - не сообщил.



Ранее "Страна" рассказывала, что Дмитрий Разумков зарегистрировал новую страницу в Facebook и отметился на ней как политический деятель. Также он записал ролик, очень похожий на предвыборный, и поставил его на обложку.

Мы подробно разбирали в своем материале, зачем спикер запустил собственную политрекламу и готовится ли он проститься с Зеленским. В частности, разброс прогнозов колеблется от создания собственной партии до баллотирования на президента страны.