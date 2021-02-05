Контрразведка СБУ утверждает, что разоблачила и обезвредила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории 5 областей Украины - Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской. Сеть состояла из бывших спецназовцев военной разведки. Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, завербованные граждане Украины якобы выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко.

В частности, агенты, как утверждают в СБУ, готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп из Крыма и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

"Агенты ФСБ" занимались сбором информации о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, о кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Минобороны, о составе Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди служащих ВСУ, занимающих высокие посты.

В СБУ уверяют, что даже задокументировали намерение похитить и нелегально переместить на территорию России одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба якобы предлагала вознаграждение в 100 тысяч долларов США.

В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы.

В отношении "агентов" осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили "агентурной сетью", расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в СБУ заявили, что ФСБ пыталась завербовать украинского пограничника в Крыму.

Также мы сообщали, что СБУ объявило "пидозру" гражданину Британии, который руководил продовольственно-зерновой корпорацией Украины.