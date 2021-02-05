Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что санкции, введенные Украиной против отдельных китайских компаний, не повлияют на поставки в нашу страну вакцины от Сovid-19 компании Sinovac Biotech.

Об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля.

"Никаких сбоев в поставках вакцин не предвидится", - сказал он.

Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении специальных экономических санкций против китайских инвесторов, которые ранее приобрели акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".

Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.

Мы также рассказывали о реакции на санкции Киева китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Что касается вакцины китайского производства, 30 декабря 2020 украинское министерство здравоохранения подписало контракт с компанией Sinovac Biotech о закупке 1,913 миллиона доз вакцины от коронавируса по цене 504 гривны за дозу. Первая партия может поступить в Украину в начале марта.