Степанов заявил, что санкции против китайских компаний не повлияют на поставки вакцины Sinovac Biotech
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что санкции, введенные Украиной против отдельных китайских компаний, не повлияют на поставки в нашу страну вакцины от Сovid-19 компании Sinovac Biotech.
Об этом глава Минздрава заявил в ходе часа вопросов к правительству во время заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля.
"Никаких сбоев в поставках вакцин не предвидится", - сказал он.
Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении специальных экономических санкций против китайских инвесторов, которые ранее приобрели акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".
Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.
Мы также рассказывали о реакции на санкции Киева китайских инвесторов "Мотор Сичи".
Что касается вакцины китайского производства, 30 декабря 2020 украинское министерство здравоохранения подписало контракт с компанией Sinovac Biotech о закупке 1,913 миллиона доз вакцины от коронавируса по цене 504 гривны за дозу. Первая партия может поступить в Украину в начале марта.