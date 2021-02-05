В ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля, произошла небольшая потасовка. Нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь толкнул своего коллегу из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

Это произошло во время выступления с трибуны народного депутата от "Голоса" Романа Лозинского, который взял на поруки обвиняемого в убийстве Сергея Стерненко.

Лозинский призвал депутатов запретить журналистам трех запрещенных оппозиционных каналов работать в Раде.

"Рашизм не должен проходить на 3-й этаж парламента", - заявил Лозинский.

После этого к нему подошли выяснять отношения депутаты от ОПЗЖ. В ходе перепалки нардеп Бондарь толкнул Волошина.

Олег Волошин рассказал "Стране", что хотел сказать депутату Роману Лозинскому, который выступил против работы запрещённых каналов в Раде.

"Я бы ему сказал, что представитель партии, которая по всем опросами не имеет шансов пройти в следующий созыв, не может рассказывать партии, которая занимает первое место по социологическим опросам, должны ли они сидеть в этом зале или не должны. Рассказывать, кто должен сидеть в Раде, а кто нет - решает только украинский народ", - сообщил Волошин.

Напомним, 2 февраля Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK.

Также мы писали о том, что вчера по пути в Раду полиция остановила машину закрытого телеканала 112.