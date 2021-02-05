В пятницу, 5 февраля, Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрит дело о клевете в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Политика во вторник уже один раз судили, приговорив к двум с половиной годам колонии. Это будет первый тюремный срок для Навального. Теперь же его выводят на новый приговор.

Потерпевшим по делу проходит 93-летний ветеран Игнат Артеменко, который снялся в ролике о том, что он поддерживает изменения в Конституцию России.

Нелестные комментарии Навального об этом ролике послужили причиной для возбуждения дела.

Напоминаем, за что сегодня судят Навального и грозит ли ему увеличение пребывания в тюрьме.

Бабушкинский суд, дедушка и Навальный

Летом 2020 года телеканал RT выпустил агитационный ролик за принятие поправок в Конституцию России. В нем снялись дизайнер Артемий Лебедев, фигуристка Аделина Сотникова, актер Иван Охлобыстин, ветеран Игнат Артеменко и другие.

Навальный сделал перепост ролика, снабдив его комментарием: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

После этого комментария Навальным, по заявлению ветерана, занялся Следственный комитет. Он расценил высказывание, как "распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство ветерана" и возбудил против него уголовное дело.

После отравления Навального дело приостановили, а когда он вернулся в Россию - вновь дали ход.

Максимальное наказание за это - пребывание в колонии на срок до двух лет. Однако, приговор для Навального вынесут исходя из предыдущей редакции статьи. Там максимальное наказание - это штраф до 1 млн рублей или обязательные работы.

То есть скорее всего к тюремному сроку, который Навальный получил во вторник по делу "Ив Роше" - ему присудили 2,5 года колонии - данный вердикт ничего не добавит.

Как проходит суд

На сегодняшнем заседании Алексей Навальный присутствует лично. Его привезли из СИЗО. Потерпевший ветеран также принимает участие в процессе, но по видеосвязи.

В начале заседания Навальный сказал, что у него не было времени ознакомиться с материалами дела и попросил полчаса на общение с адвокатами.

Также он обратил внимание на то, что на Артеменко, который находится дома, надели защитную маску.

"Мне противно и невыносимо. Мало того, что этот несчастный человек находится в беспомощном состоянии. Вы его используете как куклу. Я ходатайствую, чтобы вы дали ему хотя бы лечь и снять маску", - заявил Навальный.

Судья зачитала обвинения в распространении заведомо ложных данных о ветеране. На что Навальный ответил, что не был знаком с Артеменко, поэтому не мог распространять заранее ложные сведения о нем.

Защита оппозиционера назвала дело политически мотивированным, способом приостановить антикоррупционные расследования Навального.

В ходе заседания Артеменко стало плохо, и ему вызвали домой скорую. До этого он потребовал от Навального извинений.

"В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины и это меня очень огорчило... Я буду защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", — сказал Артеменко.

Дела против Навального

Во вторник, 2 февраля, политику заменили условный срок на реальный по делу 2014 года - братьев Навальных обвинили в мошенничестве. Алексею тогда дали условный срок, но из-за нарушений условий режима испытательного срока, его приговорили уже к реальной тюрьме.

Политически этот процесс начал разворачиваться после того, как Навальный обвинил Кремль в отравлении себя "Новичком". И угрозах поднять в России майдан.

Правда, сделать этого Навальному не удалось - акции получились относительно немногочисленными, полиция их достаточно быстро купировала. И сторонники политика пока решили их больше не проводить.

Российская же власть реанимировала новое дело против Навального. Которое, впрочем, вряд ли грозит Алексею увеличением тюремного срока.