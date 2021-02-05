В Киеве после трехдневного роста число новых случаев коронавируса снизилось
В столице Украины за прошлые сутки коронавирусом заразился 321 человек. После трехдневного роста число новых случаев Covid-19 в Киеве пошло на спад.
Об этом в пятницу, 5 февраля, в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его данным, с начала пандемии в Киеве зарегистрировано уже 129 827 случаев коронавирусной болезни. Из них 2 414 оказались летальными (+10 за сутки). Выздоровели уже 77 813 пациента (+1 841).
За минувшие сутки заболели:
- 180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 134 мужчины в возрасте от 18 лет до 87 лет,
- 6 девочек от 1 года до 17 лет,
- 1 мальчик в возрасте 11 лет.
В больницы, по данным мэра Киева, вчера доставили 32 пациента. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80) и Деснянском (75) и в Дарницком районе (56).
Также по словам Кличко, столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине - более 255 тестов на 100 тысяч населения.
Ранее "Страна" сообщала, какая область лидирует по суточному приросту новых случаев Covid-19 согласно статистике, обнародованной министром здравоохранения Максимом Степановым.
Также мы приводили, что число новых зараженных Covid-19 снова начало падать. На утро пятницы, 5 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 923 человека