В столице Украины за прошлые сутки коронавирусом заразился 321 человек. После трехдневного роста число новых случаев Covid-19 в Киеве пошло на спад.

Об этом в пятницу, 5 февраля, в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, с начала пандемии в Киеве зарегистрировано уже 129 827 случаев коронавирусной болезни. Из них 2 414 оказались летальными (+10 за сутки). Выздоровели уже 77 813 пациента (+1 841).

За минувшие сутки заболели:

- 180 женщин в возрасте от 18 до 85 лет,

- 134 мужчины в возрасте от 18 лет до 87 лет,

- 6 девочек от 1 года до 17 лет,

- 1 мальчик в возрасте 11 лет.

В больницы, по данным мэра Киева, вчера доставили 32 пациента. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (80) и Деснянском (75) и в Дарницком районе (56).

Также по словам Кличко, столица остается первой по уровню тестирования на коронавирус в Украине - более 255 тестов на 100 тысяч населения.









Ранее "Страна" сообщала, какая область лидирует по суточному приросту новых случаев Covid-19 согласно статистике, обнародованной министром здравоохранения Максимом Степановым.

Также мы приводили, что число новых зараженных Covid-19 снова начало падать. На утро пятницы, 5 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 923 человека