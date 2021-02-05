Международный картографический сервис OpenStreetMap на интерактивной карте, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци", обозначил территорию Автономной Республики Крым как "Южный федеральный округ России". На это отреагировали в "Укрзализнице", призвав специалистов сервиса как можно скорее исправить некорректное изображение на картах АР Крым.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"АР Крым - это неотъемлемая часть Украины, и ее некорректное изображение на любых сервисах, в частности, электронных картах, является недопустимым". В настоящее время специалисты "Укрзализныци" уже изменили API сервиса с корректным изображением карты Украины", - говорится в сообщении.

Также специалисты "Укрзализныци" проводят полную ревизию электронных сервисов своего ведомства. На финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта компании.

Ранее "Страна" писала о том, что российские пограничники задержали украинку без документов, которая направлялась в Крым мимо пункта пропуска.

Также мы сообщали, что Кравчук хочет вынести вопрос о Крыме и Донбассе на Всеукраинский референдум.