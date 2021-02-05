Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Согласно проекту закона, трудовая книжка теперь будет доступна в е-формате.

Такое решение поддержали 265 народных депутатов во время заседания парламента в пятницу, 5 февраля.

Проект закона предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронный учет в течение пяти лет. За этот срок в Государственный реестр застрахованных лиц должны перенести сведения из привычных трудовых книжек. Все это время можно будет использовать как бумажную книжку, так и электронную форму.

Кроме того, закон предлагает следующие правила:

- внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т.п.) работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи;

- обязательную выдачу работодателем после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Госреестр оригинала бумажной трудовой книжки под роспись;

- обязательное внесение работодателем по требованию работника в бумажную трудовую книжку записей о приеме на работу, переводе и увольнении;

- появление возможности автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При переносе назначения пенсии и продолжении трудовой деятельности размер пенсии должен повышаться на 0,5-0,75%.

В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

Напомним, в первом чтении Рада приняла этот законопроект в сентябре 2020 года. Тогда за документ отдали голоса 283 народных избранников.

Также мы рассказывали, что в Минцифры пообещали, что с 1 сентября 2021 года в Украине перестанут требовать бумажные документы.