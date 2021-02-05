Экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA). В организации поблагодарили его за такое решение.

Об этом сообщается на сайте Гильдии.

"Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня", - написал Трамп членам Гильдии.

Также экс-президент заявил, что гордится своими работами в кино, среди которых роли в фильмах "Один дома-2" и "Уолл Стрит: Деньги не спят".

В связи с решением Трампа президент гильдии Габриэль Картерис и исполнительный директор организации в США Дэвид Уайт опубликовали на сайте организации слово "Спасибо".

Трамп решил покинуть Гильдию после того, как члены организации пригрозили исключить его после бунта у Капитолия.

Напомним, после штурма Капитолия сторонниками Трампа фанаты фильмов "Один дома", где главную роль играет Маколей Калкин, попросили убрать из второй части президента США.

Также мы писали о том, что в Канаде в 2019 году вырезали из "Один дома-2" сцену с Трампом. Он в ответ заявил, что фильм "никогда не будет прежним".