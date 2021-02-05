После смертельного пожара, который случился в ночь на 4 февраля в Запорожской инфекционной больнице, Минздрав поручил провести дополнительную проверку систем поступления кислорода в медучреждениях.

Об этом во время часа вопросов к правительству в ходе заседания Рады в пятницу, 5 февраля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Решение правительства относительно проверки всех систем по централизованному поступлению кислорода в медучреждениях было еще в сентябре 2020 года. Относительно трагедии в Запорожье, достаточно быстро проведут все экспертизы, чтобы выяснить, что именно стало причиной. Чтобы после этого можно было сделать выводы по территории всей страны. Я уверен, что будет дано поручение о дополнительной проверке систем поступления кислорода", - сказал он.

Напомним, пожар в инфекционной больнице Запорожья унес жизни трех пациентов и молодого врача.

Также мы писали о том, что причиной пожара могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси в палате реанимации.