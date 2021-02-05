Украинские пограничники запретили въезд в нашу страну российской актрисе Глафире Тархановой из-за незаконной поездки в аннексированный Крым. Теперь она три года не сможет посещать Украину.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники накануне остановили актрису в аэропорту "Борисполь", куда она прилетела из Стамбула. Оказалось, что артистка незаконно посещала Крым в 2020 году, нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Пограничники добавили, что Глафира Тарханова принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданке Россси въезд в нашу страну на три года и вернули в страну, откуда она прилетела (в Турцию).

В Госпогранслужбе не указывают имени и фамилии указанной актрисы. Согласно информации россСМИ, главную роль в сериале "Непотопляемая" исполнила Глафира Тарханова (Траханова по паспорту - Ред.).

Отметим, что популярность Глафире принесла роль Насти в многосерийной драме "Громовы".

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