В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразили свое беспокойство последствиями решения президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для свободы выражения мнения в стране.

Об этом сообщает представитель управления Марта Хуртадо в своем интервью агентству "ТАСС".

"Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине", - говорит Хуртадо.

По словам официального представителя, "государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать различную информацию и идеи".

"В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в сфере прав человека", - заявили в УВКПЧ.

Помимо этого Хуртадо отметила, что "в предварительном плане ключевая обеспокоенность УВКПЧ касается необходимости и пропорциональности ограничений на свободу выражения мнения в Украине".

Напомним, что 2 февраля указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов "112-Украина", NewsOne и Zik.

"Страна" в своем материале подробно разобралась, какими могут быть последствия закрытия телеканалов.

В то же время в ЕС предостерегли Украину от подавления свободы СМИ на фоне закрытия каналов 112, NewsOne и Zik. В данный момент Евросоюз изучает данную ситуацию и будет делиться своим опытом с нашей страной в этом вопросе.