Глава Совета бизнес-омбудсмена (СБО) Марчин Свенчицкий заявил, что Совет внес поправки в законопроект №3607 о бизнес-омбудсмене в соответствии с замечаниями профильных Комитетов и отдельных депутатов.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В данный момент СБО ожидает регистрации новой версии проекта закона в парламенте в марте текущего года.

"Доработанный законопроект почти готов. Надеюсь, что через месяц народные депутаты зарегистрируют доработанный законопроект (№3607-д) или новый. Но здесь уже их решение", - рассказал глава СБО.

В частности, среди замечаний парламентариев к законопроекту №3607, который в середине 2020 года зарегистрировали 39 народных депутатов, - требование уточнить:

ответственность чиновников за непредоставление служебной информации СБО,





что СБО не вправе распространять конфиденциальную информацию о жалобщиках без их согласия.

"Один из депутатов, к примеру, предполагал: если у нас будет доступ к коммерческой информации, то мы будем искать информацию о нашем жалобщике по банкам, страховым компаниям, конкурентам, партнерам. Нужно уточнить в законе, что мы используем только ту коммерческую информацию жалобщика, которую он нам добровольно передал, и не можем ее распространять без его согласия", - говорит Свенчицкий.

Помимо этого, по словам главы СБО, в доработке нуждалась процедура назначения и избрания бизнес-омбудсмена.

"Кстати, была от народных депутатов еще одна просьба: указать в доработанном законопроекте, что финансирование доноров не должно быть связано с какими-либо их интересами", - заявил глава совета.

Ранее "Страна" сообщала, что нардепы переголосовали поправки в Бюджетном кодексе из-за коллизии, которую же сами организовали.

Также напомним, что комитет Рады поддержал поправки в закон о ЦИК, которые позволят провести всеукраинский опрос вместе с выборами.