Благодаря январскому локдауну в Украине в течение нескольких недель уменьшается число новых случаев коронавируса. Их стало в три раза меньше, чем в первую неделю декабря.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 5 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Результат этого жесткого карантина мы наблюдаем уже сейчас - несколько недель уменьшается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей. Эта информация подтверждается соответствующими цифрами. В первую неделю декабря у нас было 89 тысяч новых случаев Covid-19. За прошедшую неделю - всего 27 тысяч случаев, меньше в три раза", - сказал Максим Степанов.

По его словам, в первую неделю декабря в Украине было 28 тысяч больных, находящихся в больницах - пациенты со средним и тяжелым течением болезни. Сейчас их число уменьшилось до 17 931.

"Мы сделали еще один большой шаг. Нельзя даже сравнить готовность медсистемы на такой вызов, как эпидемия, на конец марта 2020 года с медсистемой февраля 2021-го. У нас было 12 704 кровати условно готовых к лечению пациентов с коронавирусом, из которых 3,5 тысячи были обеспечены кислородом. На сегодня - 66,8 тысяч коек, выделенных для больных, более 56 тысяч коек обеспечены кислородом", - заявил глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 5 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 923 человека.

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