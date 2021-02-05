Великобритания депортировала трех китайских журналистов по подозрению в шпионаже
В Великобритании правительство приняло решение депортировать трех шпионов из Китая, которые приехали в страну с визой журналистов.
Об этом сообщает британский таблоид Express в пятницу, 5 февраля.
"Все трое прибыли в Британию в прошлом году с целью трудоустройства в различных китайских информационных агентствах. На самом деле они были сотрудниками Министерства государственной безопасности Китая", - предоставили в материале данные британской разведки MI5.
Сразу после их разоблачения власти Соединенного Королевства депортировали указанных лиц в Китай.
Ранее "Страна" сообщала, что Словакия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. В МИД России пообещали зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Словакии.
Также напомним, что ФБР обвинило всемирно известного ученого из Гарварда в шпионаже на Китай. Теперь ему грозит пятилетний тюремный срок.