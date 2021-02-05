Нардеп “Слуги народа” задекларировал около двух миллионов гривен выигрыша в лотерею
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк от фракции "Слуга народа" уже не в первый раз задекларировал 1,9 миллион гривен как выигрыш в лотерею.
Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации обнародованные на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) от 2 февраля.
Согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил выигрыш от фирм:
"АйЛОТ" (446 тыс. 858 грн),
"Западный трейд" (249 тыс. грн),
"Киевский трейд" (373 тыс. грн),
"Днепровский трейд" (249 тыс. грн),
"Прикарпатский трейд" (373 тыс. грн),
"Подольский трейд" (249 тыс. грн).
В декларации указано, что доход поступил как "выплаты части выигрыша". Отметим также, что выигрыш нардеп получил от шести различных фирм, при этом они все имеют одного владельца.
Скриншот из декларации Павлюка: public.nazk.gov.ua
Напомним, летом в 2020 году Павлюк задекларировал огромный выигрыш в лотерею, указав сумму в размере 900 тыс. гривен, полученных от азартной игры.
Также мы рассказывали, что крупную сумму от выигрыша в лото декларировал Олег Ляшко.