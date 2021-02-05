Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк от фракции "Слуга народа" уже не в первый раз задекларировал 1,9 миллион гривен как выигрыш в лотерею.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации обнародованные на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) от 2 февраля.

Согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил выигрыш от фирм:

"АйЛОТ" (446 тыс. 858 грн),

"Западный трейд" (249 тыс. грн),

"Киевский трейд" (373 тыс. грн),

"Днепровский трейд" (249 тыс. грн),

"Прикарпатский трейд" (373 тыс. грн),

"Подольский трейд" (249 тыс. грн).

В декларации указано, что доход поступил как "выплаты части выигрыша". Отметим также, что выигрыш нардеп получил от шести различных фирм, при этом они все имеют одного владельца.

Скриншот из декларации Павлюка: public.nazk.gov.ua

Напомним, летом в 2020 году Павлюк задекларировал огромный выигрыш в лотерею, указав сумму в размере 900 тыс. гривен, полученных от азартной игры.

Также мы рассказывали, что крупную сумму от выигрыша в лото декларировал Олег Ляшко.