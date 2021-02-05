По мнению американских ученых, для урегулирования ситуации с коронавирусом в мире необходимо вакцинировать 70-85% населения планеты. На это может уйти около семи лет.

Об этом свидетельствуют расчеты Bloomberg.

На сегодня в мире люди получили более чем 119 миллионов доз вакцин от коронавируса. Американские ученые предполагают, что для того, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло, потребуется охват населения от 70% до 85%. В среднем страны стремятся достичь результата в 75% населения, которые получили по две дозы вакцины.

Израиль, страна с самым высоким уровнем вакцинации в мире, достигнет 75% охвата всего за два месяца. США, по предварительным прогнозам, смогут достичь его к концу текущего года. Поскольку вакцинация происходит быстрее в более богатых западных странах, чем в остальной части земного шара, при нынешних темпах этого в мире в целом потребуется семь лет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также мы писали о том, что в ВОЗ призвали приостановить вакцинацию в развитых странах.