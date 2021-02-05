Во Львовской области разрушается старейшая деревянная церковь региона и старейшая трехдольная церковь Украины. Она была построена в 1502 году и входит в наследие ЮНЕСКО.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Департамента архитектуры и градостроительства Львовской облгосадминистрации.

"Старейшая деревянная церковь на Львовщине и старейшая трехдольная церковь в Украине требует немедленного спасения. Потеличская деревянная церковь была построена в 1502 году. 21 июня 2013 года на 37-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, Церковь Святого Духа, вместе с другими деревянными церквями карпатского региона, была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в храме протекает крыша, он нуждается в срочной комплексной реставрации", - сказано в сообщении.

На сегодня средства для начала реставрации планируют найти в областном бюджете, для работ хотят также привлечь деньги из других бюджетов.

Напомним, в конце прошлого года под Львовом сгорела деревянная церковь, спасти удалось только колокольню.

Также мы писали о том, что в Праге почти сгорела церковь, привезенная из Украины сотню лет назад.