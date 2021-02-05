Министерство цифровой трансформации вместе с украинскими звездами поддержало онлайн-проект "Слушай" для подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО) и озвучило аудиокниги, 60 из которых доступны к пользованию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в сети.

В озвучке приняли участие звезды "Квартала 95", а также популярные певцы. В частности, можно узнать голоса Елены Кравец, Евгения Кошевого, Лилии Ребрик, Даши Астафьевой, Олега Скрипки и других звезд.

Уже сейчас 60 аудиокниг с произведениями украинской литературы, входящих в программу ВНО, можно бесплатно прослушать по ссылке sluhay.com.ua/zno.

"Слушай" - крупнейшая онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке, озвученных голосами украинских звезд. Такие книги сделают учебный процесс более инклюзивным и пригодятся младшим школьникам.

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