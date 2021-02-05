В поселке Заречное Ровенской области из кранов местных жителей полилась вода белого цвета с пеной и мыльными пузырьками.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, видео опубликовано в YouTube.

Жители поселка, когда увидели воду странного цвета, удивились. Они стали ее снимать и выкладывать ролики в соцсети. Сообщается, что вода из крана имеет сильный запах средств для мытья. Некоторые пользователи соцсетей шутили, что надо быстро мыть посуду и включать стиральную машину, чтобы сэкономить на порошке.

Люди предполагают, что это водоканал случайно промыл сети не той жидкостью. Пока им приходится носить воду из скважин и колодцев.

Напомним, вчера в Черновцах из-за прорыва магистрального трубопровода без воды остались 25 главных улиц.

Также мы писали о том, что ученые выясняют, почему в колодце под Житомиром вдруг появилась горячая вода.