В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" представит группа Go_A с песней "Шум". Такую композицию выбрало жюри национального отбора.
Она уже вызвала неоднозначные комментарии соцсетей.
Рассказываем, как проходил отбор, что известно о группе, а также, что пишут о песне в соцсети.
"Сію-вію конопелечки"
О том, что Украину на Евровидении представит музыкальная группа Go_A с песней "Шум" стало известно 4 февраля. Об этом говорилось на странице коллектива в Instagram.
"Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда", - говорится на украинском сайте Евровидения.
В песне есть такие слова:
"А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки".
В тексте песни нет особого смысла - это переработка неких фольклорных текстов, которые положили на современный мотив и добавили "коронавирусный" видеоряд: участники группы в костюмах медицинской защиты и на фоне городского пейзажа.
При этом отчетливо слышится "наркотический" подтекст композиции.
Участники группы рассказали о съемках видеоряда на песню: "Когда мы снимали свой первый клип на телефон - был дикий мороз и даже наш стедикам (носимая система стабилизации съемочной камеры - Ред.) не выдержал и умер до начала съемок. Мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось - подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться".
Это не финальный вариант песни. В начале марта Go_A представят обновленный вариант песни с которой поедут в Роттердам, а также видео, которое будет размещено на официальной платформе Евровидения.
"Абсолютно чужеродная эстетика". Что пишут в соцсетях
В комментариях к публикации группы в Instagram о том, что жюри выбрало "Шум" их стали поздравлять поклонники.
"Это звуковой оргазм и повтор в плеере. Именно дважды прослушать пока еду на работу) Спасибо за фантастическую музыку","I absolutely love this song!!!!", "КЛАСС!!!! Песня достойная Евро!!! Не слушайте тех хейтеров!!!! Главное сделать крутой номер и Европе зайдёт!!", "Чудесный выбор", " У вас все песни были прекрасные".
Есть и негативные отзывы в сети.
"Если вы не знаете что такое испанский стыд, но желаете испытать это чувство, то можете посмотреть клип на песню, с которой в этом году Украина будет представлена на Евровидении", - написал блогер Денис Гороховский.
"На этом конкурсе давно уже чем придурастей, тем лучше. Ещё и победят!", "А можно не смотреть?", "Ну, такое. Лично мне показалась просто скучным и песня и клип. Не ужас-ужас. Просто дешевая фигня. Типа грынджол", "Уже ничего не удивляет" - написали в комментариях к его посту другие пользователи.
Под постом журналиста Евгения Хурсина подписчики также оставили комментарии. В основном негативные.
"По-моему, это уже кто-то ел. в смысле, вторичность аж прет", "Очень печальное видео... Фактически это видеоотчет перед заказчиком о выполненном задании - превращение великой нации в нариков и дб", "Евровидение уже давно конкурс на самого еб@нутого. О музыке речь не идет. Так что, то что надо)) PS еле дослушала до конца, какое однако противное визжание".
"Это успокоит наших европейских коллег, реформы идут в верном направлении".
"Причудливые порождения измененного сознания и убитой реальности. Хотя в целом - мне понравилось. Искусство должно отражать жизнь и эта песня ее отражает".
"Какой трэш" - высказался кандидат в мэры Харькова Денис Ярославский. "Зеркало внутренних процессов" - ответил журналист Евгений Плинский.
Были и те, кому песня понравилась.
Группа не впервые сталкивается с критикой. Так песню "Соловей", с которой Go_A победили в прошлом году раскритиковал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Ему не понравилось. что в тексте песни упоминается Ванюша.
"Абсолютно чужеродная эстетика... То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!", - высказался музыкант.
Почему "Шум" и Go_A?
Группа Go_A победила в Нацотборе на Евровидение в 2020 году. По мнению жюри и зрителей они стали лучшими с песней "Соловей". Коллектив получил 12 максимальных баллов из возможных.
Однако в итоге "Евровидение" отменили из-за коронавируса. После этого песенный конкурс решили перенести.
Европейский вещательный союз (EBU) предоставил национальным вещателям выбор - отправить участника с прошлого года либо выбрать нового. А вот песни должны быть новыми. Выбранные для конкурса 2020 года использовать не разрешили.
Украина решила, что поедут Go_A, за которых зрители проголосовали в прошлом году. Группа представила на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин три новые песни "Рано", "Церковка" и "Шум". Жюри единогласно выбрало песню "Шум" для представления на конкурсе.
Как пройдет Евровидение-2021
Кстати, пока еще не известно, как именно пройдет "Евровидение" в мае этого года, но организаторы говорят, что конкурс состоится. Рассматривают несколько вариантов:
- конкурс состоится вживую, с приездом артистов из разных стран, но с соблюдением санитарных мер, бэк-вокал разрешат использовать в записи, чтобы на сцене было меньше участников;
- конкурс будет поводиться в Роттердме, но делегации тех стран, которые не смогут добраться - будут выступать онлайн из своих стран;
- если введут жесткий карантин, участники будут выступать из студий в своих странах.
Жеребьевка и распределение стран в полуфиналах остались такими же.