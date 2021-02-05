В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" представит группа Go_A с песней "Шум". Такую композицию выбрало жюри национального отбора.

Она уже вызвала неоднозначные комментарии соцсетей.

Рассказываем, как проходил отбор, что известно о группе, а также, что пишут о песне в соцсети.

"Сію-вію конопелечки"

О том, что Украину на Евровидении представит музыкальная группа Go_A с песней "Шум" стало известно 4 февраля. Об этом говорилось на странице коллектива в Instagram.

"Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда", - говорится на украинском сайте Евровидения.

В песне есть такие слова:

"А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки.

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки".

В тексте песни нет особого смысла - это переработка неких фольклорных текстов, которые положили на современный мотив и добавили "коронавирусный" видеоряд: участники группы в костюмах медицинской защиты и на фоне городского пейзажа.

При этом отчетливо слышится "наркотический" подтекст композиции.

Участники группы рассказали о съемках видеоряда на песню: "Когда мы снимали свой первый клип на телефон - был дикий мороз и даже наш стедикам (носимая система стабилизации съемочной камеры - Ред.) не выдержал и умер до начала съемок. Мы получали истинное наслаждение от процесса. Нам хотелось - подарить вам максимум положительных эмоций и заставить улыбнуться".

Это не финальный вариант песни. В начале марта Go_A представят обновленный вариант песни с которой поедут в Роттердам, а также видео, которое будет размещено на официальной платформе Евровидения.

"Абсолютно чужеродная эстетика". Что пишут в соцсетях

В комментариях к публикации группы в Instagram о том, что жюри выбрало "Шум" их стали поздравлять поклонники.

"Это звуковой оргазм и повтор в плеере. Именно дважды прослушать пока еду на работу) Спасибо за фантастическую музыку","I absolutely love this song!!!!", "КЛАСС!!!! Песня достойная Евро!!! Не слушайте тех хейтеров!!!! Главное сделать крутой номер и Европе зайдёт!!", "Чудесный выбор", " У вас все песни были прекрасные".

Есть и негативные отзывы в сети.

"Если вы не знаете что такое испанский стыд, но желаете испытать это чувство, то можете посмотреть клип на песню, с которой в этом году Украина будет представлена на Евровидении", - написал блогер Денис Гороховский.

"На этом конкурсе давно уже чем придурастей, тем лучше. Ещё и победят!", "А можно не смотреть?", "Ну, такое. Лично мне показалась просто скучным и песня и клип. Не ужас-ужас. Просто дешевая фигня. Типа грынджол", "Уже ничего не удивляет" - написали в комментариях к его посту другие пользователи.

Под постом журналиста Евгения Хурсина подписчики также оставили комментарии. В основном негативные.

"По-моему, это уже кто-то ел. в смысле, вторичность аж прет", "Очень печальное видео... Фактически это видеоотчет перед заказчиком о выполненном задании - превращение великой нации в нариков и дб", "Евровидение уже давно конкурс на самого еб@нутого. О музыке речь не идет. Так что, то что надо)) PS еле дослушала до конца, какое однако противное визжание".

"Это успокоит наших европейских коллег, реформы идут в верном направлении".

"Причудливые порождения измененного сознания и убитой реальности. Хотя в целом - мне понравилось. Искусство должно отражать жизнь и эта песня ее отражает".

"Какой трэш" - высказался кандидат в мэры Харькова Денис Ярославский. "Зеркало внутренних процессов" - ответил журналист Евгений Плинский.

Были и те, кому песня понравилась.

Группа не впервые сталкивается с критикой. Так песню "Соловей", с которой Go_A победили в прошлом году раскритиковал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Ему не понравилось. что в тексте песни упоминается Ванюша.

"Абсолютно чужеродная эстетика... То, что нам пытаются "впарить" как этно ... Оно на самом деле не наше! Не родное!", - высказался музыкант.

Почему "Шум" и Go_A?

Группа Go_A победила в Нацотборе на Евровидение в 2020 году. По мнению жюри и зрителей они стали лучшими с песней "Соловей". Коллектив получил 12 максимальных баллов из возможных.

Однако в итоге "Евровидение" отменили из-за коронавируса. После этого песенный конкурс решили перенести.

Европейский вещательный союз (EBU) предоставил национальным вещателям выбор - отправить участника с прошлого года либо выбрать нового. А вот песни должны быть новыми. Выбранные для конкурса 2020 года использовать не разрешили.

Украина решила, что поедут Go_A, за которых зрители проголосовали в прошлом году. Группа представила на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин три новые песни "Рано", "Церковка" и "Шум". Жюри единогласно выбрало песню "Шум" для представления на конкурсе.

Как пройдет Евровидение-2021

Кстати, пока еще не известно, как именно пройдет "Евровидение" в мае этого года, но организаторы говорят, что конкурс состоится. Рассматривают несколько вариантов:

- конкурс состоится вживую, с приездом артистов из разных стран, но с соблюдением санитарных мер, бэк-вокал разрешат использовать в записи, чтобы на сцене было меньше участников;

- конкурс будет поводиться в Роттердме, но делегации тех стран, которые не смогут добраться - будут выступать онлайн из своих стран;

- если введут жесткий карантин, участники будут выступать из студий в своих странах.

Жеребьевка и распределение стран в полуфиналах остались такими же.