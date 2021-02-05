Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, которая в конце 2020 года возобновила авиарейсы из Киева в Ереван, анонсировала открытие пяти новых маршрутов. Уже весной 2021 года будут доступны перелеты из Киева и Львова в города Италии и Польши.

Об этом сообщает Аvianews.com.

29 марта авиакомпания планирует запустить рейс Киев-Лодзь с периодичностью в два раза в неделю, а с 25 апреля - до четырех в неделю. Стоимость билетов из Киева стартует от 731 гривен.

30 апреля SkyUp планирует запустить рейс Львов-Лодзь с частотой два раза в неделю и ценой билетов от 535 грн в одну сторону.

С 21 мая в расписании уже можно увидеть рейс Львов-Бергамо. Авиакомпания планирует летать по этому маршруту два раза в неделю. Стоимость билетов стартует от 840 грн в одну сторону.

Также 29 мая лоукостер планирует открыть сразу два рейса из Киева - в Бари и Катовице. В первом случае частота полетов составит два раза в неделю, а билеты можно купить от 1 264 грн. Во втором случае в расписании заявлены три рейса в неделю. Цена билетов начинается от 756 грн в одну сторону.

Для всех маршрутов минимальные цены указаны с учетом перевозки только ручной клади, без багажа.

Ранее мы писали, что в конце мая 2021 года лоукостер запустит рейсы Киев - Гамбург.

Также рассказывали, что Украина может возобновить авиасообщение с ЕС уже в начале следующего года.