В пятницу, 5 февраля, протестующие ФОПы, которые уже практически два месяца проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости с требование отменить фискализацию, приехали к офису мамы Даниила Гетманцева, который занимает должность главы Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места события.

Решение про проведение акции на улице Большая Васильковская, 34, где и расположен офис, было принято вчера вечером, но большинство участников протеста узнали про место и время только сегодня утром, за час до начала акции.

"Как объяснил в комментарии "Стране" лидер протестующих ФОПов Сергей Доротич, место и время акции он не раскрывал до последнего момента, чтобы к офису мамы Гетманцева не свезли полицию.

"После того как Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращение движения SaveФОП, мы будем удивлять политиков каждый день. Мы будем приезжать к их домам, чтобы соседи знали, кто возле них живет. Мы будем требовать, чтобы она забрала своего сына обратно на перевоспитание, пока он не уничтожил страну как невоспитанный ребенок", - заявил Доротич.

Напомним, вчера, 4 февраля, ФОПы протестовали у госдачи Зеленского, он смог уехать лишь через боковой выезд.

Также мы писали о том, что ранее, после масштабной акции в центре Киева, сайт движения SaveФОП взломали.