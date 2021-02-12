Несмотря на то, что многие украинцы уже отметили Новый год 31 декабря, все это время до 12 февраля по китайскому гороскопу длился год Крысы. Ей на смену только сегодня пришел Бык.

Праздник выпадает на главную зеркальную дату года 12.02.2021, которая считается особенно благополучным периодом для изменения судьбы, осуществления желаний, а также свадьбы.

Также это время обновления, нового жизненного витка и избавления от всего лишнего. Мы уже писали о том, как привлечь удачу и благополучие, а сегодня подробнее остановимся на главных ритуалах и традициях Китайского нового года.

Когда наступит год Быка

В китайской культуре новый год называется "Праздник весны" и его отмечают после зимнего солнцестояния (21 декабря), в день второго полнолуния. Начало 11 февраля, 21:05 по киевскому времени. Но праздник продолжается 12 февраля и длится две недели - до 27 февраля. Официальные выходные в Китае - с 12 по 18 февраля. Для жителей Поднебесной - это всегда большое событие, которое принято встречать дома с семьей.

Кстати, по восточному календарю наступит не 2021-й, а 4719-й год.

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Как встречать год Быка

Бык не любит шумные компании и алкогольные застолья, поэтому новый год лучше встретить с близкими, а главным блюдом стола сделать десерты или мороженое. Можно приготовить салаты или рыбу (она созвучна с "изобилием").

12 февраля можно заниматься повседневными делами, украшать дом. Накануне желательно провести в доме генеральную уборку, чтобы расчистить пространство для счастья.

Конечно же, главными атрибутами праздника являются подарки. Детям подойдут развивающие игры, любимому человеку можно преподнести функциональный презент или парфюмерию.

Главным цветом 2021 года считается белый, под масть Быку.

Что нельзя делать в праздник

12 февраля и последующие три дня нельзя мыть голову и полы, чтобы не смыть удачу в новом году.

Нельзя давать или брать в долг деньги, чтобы не лишить себя финансового благополучия.

Желательно в новогоднюю ночь успокоить детей, чтобы их плач не отпугнул удачу. Число 4 считается несчастливым. Его желательно избегать. Так что если за столом собралось 4 гостя, поставьте приборы для пятого человека.

В этот день нельзя есть кашу (к бедности), подметать (выметать богатство), что-то ломать (к разлуке), брать в руки ножницы (к ссоре с близкими) и пить лекарства (весь год проболеешь).

На стол нельзя ставить груши (к расставанию), блюда из говядины. Нельзя дарить обувь, зонт, настенные часы, острые предметы, календари с китайскими божествами и кошельки, чтобы не отпугнуть счастье.

Китайские приметы на Новый год

Если не пожелать удачи друзьям и близким, то она может обойти вас стороной. Желательно пожелать богатого урожая тем, кто держит хозяйство и занимается земледелием. Здоровья, карьерного роста и достатка, любви и успехов в учебе - это традиционные поздравления сегодняшнего дня.

В этот день принято взрывать фейерверки для отпугивания злых духов. Чем ярче и громче взрывы, тем меньше вред от злых сил. Корни праздника уходят на тысячелетия назад и связаны с легендой о чудовище с рогами дракона по прозвищу Нянь (в переводе с китайского "год"), которое каждый год нападало на деревню Тао Хуа, забирало скот и маленьких детей. В страхе жители деревни пережидали нападение в горах. Это длилось до тех пор, пока один старец не прогнал зверя. Выяснилось, что Нянь боится хлопушек, громкого смеха и красного цвета. С тех пор в Китае появилась главная традиция украшать дома красными фонариками, веселиться и взрывать фейерверки. Китайцы любят встречать Новый год в красном нижнем белье и дарят родным деньги в красном конверте. Еще принято дарить парные предметы и фигурки покровителя года.

В Китае есть такое понятие как год Судьбы (Benmingnian) - жители Поднебесной верят, что год будет особенно удачным для всех, кто по китайскому гороскопу тоже родился в год Быка. Зачастую это крепкие, здоровые, сильные духом дети, которые вырастают решительными, надежными, усердными, трудолюбивыми, честными и амбициозными людьми.

Главное блюдо нового года - юаньсяо - китайские сладкие шарики. Заканчивается Новый год запуском в небо китайских фонариков. Это важный и зрелищный ритуал.

Открытки с Китайским новым годом

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О том, чем новый год Быка будет лучше года Крысы - можно узнать из прогноза астролога.