У Сенцова родилась дочь, назвали крошку Эммой. Фото
У кинорежиссера Олега Сенцова, который в конце прошлого года закончил съемки фильма "Носорог" за 25 миллионов гривен из бюджета, родилась дочь.
Об этом он сообщил в Facebook.
Режиссер опубликовал фотографию девочки и указал, что ее зовут Эмма. На фотографии Сенцов держит ребенка на руках и целует его в лоб. Когда именно родилась девочка, режиссер не уточнил.
Отметим, что у Сенцова уже есть двое детей - сын Влад и дочь Алина.
Напомним, "Страна" разбиралась, почему государство выделило Сенцову 25 миллионов на съемки фильма "Носорог".
Также мы писали о том, что Сенцов предложил отправить на пенсию Порошенко и сравнил его политсилу с сектой.