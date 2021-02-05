У кинорежиссера Олега Сенцова, который в конце прошлого года закончил съемки фильма "Носорог" за 25 миллионов гривен из бюджета, родилась дочь.

Об этом он сообщил в Facebook.

Режиссер опубликовал фотографию девочки и указал, что ее зовут Эмма. На фотографии Сенцов держит ребенка на руках и целует его в лоб. Когда именно родилась девочка, режиссер не уточнил.

Отметим, что у Сенцова уже есть двое детей - сын Влад и дочь Алина.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему государство выделило Сенцову 25 миллионов на съемки фильма "Носорог".

Также мы писали о том, что Сенцов предложил отправить на пенсию Порошенко и сравнил его политсилу с сектой.