После закрытия телеканалов 112, Zik и NewsOne началась травля не только работающих там журналистов, но и вообще всех сотрудников "неправильных" СМИ.

Националисты начали составлять "черные списки" работников попавших под санкции каналов, чтобы они больше не могли трудоустроиться в другие медиа.

Идею начал продвигать в массы недавно отпущенный на свободу радикал Сергей Стерненко, зарезавший два года назад человека в Одессе и до сих пор не получивший за это никакого приговора.

А вчера другой националист - глава С14 Евгений Карась - устроил "накат" на телеканал "Наш". Он привел толпу сторонников, начал матерно оскорблять журналистов и угрожать им.

Здание канала пытались взять штурмом, полиция начала задержания ультраправых, но потом вышла за них извиняться. И пообещала уголовные дела уже на полицейских. При том, что в этот день радикалы еще и напали на журналистов, которые вели репортаж в прямом эфире.

То есть власть дала понять, что травлю неугодных работников медиа она в целом санкционирует.

Таким образом при Зеленском зеркально повторяется ситуация времен Порошенко, когда на оппозиционные СМИ спускали националистов.

"Страна" разбиралась в новом витке угроз и насилия.

"Черный список" от Стерненко

Вчера одесский националист предложил составить "реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу".

Он призвал добровольцев собирать такие данные и вносить их в соответствующую таблицу. То есть предлагалось запустить нечто вроде "Миротворца", только для журналистов.

Стерненко поддержал в этом начинании глава работающего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин, который одним из первых начал злорадствовать по поводу закрытия телеканалов.

"Крутая идея!", - написал он в комментариях.

"Крутую идею" начали реализовывать, не откладывая в долгий ящик. В телеграме появился канал @eskadrony (видимо, с намеком на "эскадроны смерти"), а также общедоступная таблица в Google-документах. Где уже появились первые фамилии.

Также в телеграм-канале начали публиковать фотографии журналистов с траурной лентой сбоку.

На данный момент канал в телеграме недоступен (там значится статус "частная группа"), а к файлу со списком его владельцы ограничили доступ.

Тем не менее, брошенный Стерненко клич услышан.

Некоторые националистически настроенные работники уже демонстративно заявляют, что не будут брать на работу сотрудников запрещенных телеканалов.

Так, главный редактор телеканала "24" Елена Трибушная заявила, что на работу выходцев из трех каналов не возьмет.

Свое решение она обосновала тем, что журналисты "продавали свою страну по кусочкам" и "помогали Медведчуку реализовывать план превращения Украины в сырьевой аппендицит (видимо, аппендикс - Ред.) Москвы".

Ситуацию прокомментировали правоохранители. Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил "Стране", что данные о журналистах, которые начали появляться в сети - провокационные действия с целью создать атмосферу страха.

"О том кто был ведущими и журналистами телеканалов - это и так обще известная информация. Они годами титровались в СМИ. Полиция будет препятствовать любым незаконным насильственным действиям не зависимо от того в отношении к кому они происходят", - заявил Геращенко.

Отметим, что суть проблемы не столько в сборе данных, сколько в призывах лишить "неправильных" журналистов средств к существованию. По сути это дискриминация и буллинг против работников медиа, как социальной группы. Чему дана оценка в уголовном кодексе. Но пока никаких дел полиция на этот счет не возбуждает.

В соцсетях уже комментируют эту травлю. Журналистка "Страны" Олеся Медведева предложила коллегам по цеху объединяться для защиты своих интересов.

"Услышала краем уха, что некие особи создают список неугодных им журналистов. Такой себе аналог "Миротворца" для сотрудников медиа.

Коллеги, не бойтесь! Это слава! Уверена, что туда попадут лучшие из лучших!

Я давно вынашивала идею создания Клуба Журналистов. Настало время его создать! Целью Клуба станет Защита наших прав и свободы слова в Украине.

Первое заседание запланировано на 26 февраля. Не планируйте ничего на эту дату. Будет учредительное собрание. С каждым свяжемся индивидуально".

А политолог Кость Бондаренко прокомментировал воззвание главреда Трибушной, которая заранее отказала в трудоустройстве журналистам закрытых телеканалов.

"Шеф-редактор 24 канала написала пост о том, чтобы ей не присылали резюме журналисты из каналов Медведчука. Кажется, человек, который является шеф-редактором канала, должна была знать различие между аппендиксом (слепой кишкой) и аппендицитом (болезнью и операцией по удалению аппендикса). Согласитесь, тезис об Украине как сырьевом аппендиците Москвы, выглядит довольно странно. Я не говорю о других ошибках поста. Думаю, журналистам стоит действительно хорошо задуматься, стоит ли отправлять свои резюме шеф-редактору 24 канала".

Бьют как при Порошенко

Но не только "диджитализацией" - то есть травлей в интернете - планируют бороться с неугодными журналистами.

Вчера сборная команда из С14, "Правого сектора" и "Братства" Корчинского напала на телеканал "Наш". Они пришли под здание канала, начали требовать его закрытия. А также, после угроз журналистам, пытались пойти на штурм, но были отбиты полицией.

В итоге пять радикалов были задержаны. То есть, казалось бы, реакция властей была адекватной. Однако дальше начался настоящий цирк.

Задержанный за драку под каналом член "Братства" Алексей Середюк вылез через окно Шевченковского райотдела и пригрозил броситься вниз - если не закроют канал "Наш" и не вызовут к нему лично Арсена Авакова.

В ответ на этот шантаж полиция через некоторое время отпустила Середюка. И в лице главы райотдела пообещала ему привлечь к ответственности двух полицейских, которые задерживали националистов. Их уже отстранили от работы.

Но это было еще не все. В тот же день дважды нападали на корреспондентов канала "Наш". Сначала неизвестный выбил микрофон у журналиста Олега Нечая.

А под Шевченковским райотделом, где грозил броситься из окна Середюк, избили журналиста Алексея Пальчунова.

Сначала неизвестный дважды ударил его по голове (перед этим у Алексея вырвали микрофон). Полиция оттерла нападавшего, не задержав его, хотя тот не убегал. Затем на журналиста набросилась националистка Вита Заверуха, которая расцарапала ему шею.

После того, как Алексей с оператором отошли в сторону, к ним подошли трое и дали журналисту подзатыльник.

Это прямое действие уголовной статьи по препятствованию законной деятельности журналиста. По ней за подобные действия светит до пяти лет заключения. Однако пока никаких дел не открыто.

То есть по факту решение Зеленского запретить одни каналы вызвало физические нападения на украинских журналистов.

Причем на манеже оказались те же, кто осуществлял такие акции при предыдущей власти и, видимо, с ее молчаливого согласия.

Кто нападал на журналистов?

Личности радикалов, которые вчера "солировали" в нападениях и угрозах, сами по себе очень примечательные.

Алексей Середюк, который вчера дрался с полицией и грозил самоубиться из окна Шевченсковского РО - известный деятель "Братства" Корчинского. Он специализируется на атаках против СМИ.

В 2016 году Середюк блокировал канал "Интер". Через год он уже руководил блокадой телеканала Newsone.

Осенью 2018 года Середюк на акции под генпрокуратурой участвовал в нападении на журналистку NewsOne Дарину Билеру (на видео - человек в голубой кофте).

Середюку за этот инцидент ничего толком не было. Суд отпустил его под личное обязательство. Дело слушается до сих пор и никто за нападение не наказан.

То есть Середюк в правовом государстве давно бы заслужил себе срок. Но все ему сходит с рук.

Впрочем, у полиции на Середюка есть свое досье. Как стало известно "Стране" от источников из МВД, этот "активист" проходит обвиняемым по трем статьям уголовного кодекса - хулиганство, нападение на сотрудника правоохранительных органов и грабеж.

Дело слушается в Печерском суде Киева. По нему также проходят националисты Евгений Строкань, Антон Страшко и Максим Михайлов. Все на данный момент на свободе.

Кстати, Строкань по кличке "Хирург" - муж националистки Виты Заверухи, которая вчера напала на журналиста канала "Наш".

Заверуха - открытая нацистка, есть много фотографий, где она, не стесняясь, "зигует" или позирует со свастикой.

Заверуха проходила по делу об убийстве милиционеров при ограблении заправки в 2015 году. В то время это было очень резонансное преступление.

По версии следствия, она была одним из организаторов этого преступления - помогала бандитам доставать и перевозить оружие. В 2017 году ее отпустили без приговора на свободу.

Была в АТО, служила в батальоне "Айдар". Есть кадры, как она стреляет из гранатомета в направлении поселка Широкино под Мариуполем.

Как видим, теперь Заверуха "снова в бою" - нападает на журналистов.

Что означает новый виток насилия против СМИ?

Мы видим, что после указа Зеленского про санкции в отношении телеканалов, началась настоящая травля журналистов.

При этом позиция полицейских - никто из нападающих на СМИ ответственности не несет. Максимум - их задерживают, чтобы потом отпустить.

То есть насилие против медиа санкционировано свыше и крышуется на уровне властей.

Зеленский пока нападения не комментирует, хотя происходят вопиющие с точки зрения европейской практики вещи. То есть Офис президента травля также устраивает. И, повторимся, не исключено, что весь этот беспредел со стороны Банковой и координируется для запугивания оппозиционных журналистов.

А значит произошел полный откат власти Зеленского к ее предыдущей версии, архитектором которой был Порошенко. И с надеждой на изменение которой люди и голосовали за Зе.

А теперь мы видим, что на наших глазах рождается уже открытый союз Офиса президента и праворадикалов. Которые в последние дни начали "топить" за Зеленского и "дякувати" ему за репрессии против телеканалов.

Параллельно рейтинги президента за минувший месяц снова рухнули. Посмотрим, как отразится на них окончательный переход Зе в образ Порошенко.