Юрист из Харькова Роман Лихачев подал иск в кассационный административный суд на президента Владимира Зеленского из-за указа о введении санкций против трех оппозиционных телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK).

Об этом юрист написал на своей странице в Facebook.

"С командой юристов мы долго спорили о законности Указа Президента Зеленского о закрытии телеканалов. Я свой выбор сделал давно: я остаюсь юристом, а не политиком, поэтому считаю, что в указе о закрытии телеканалов есть огромное количество нарушений законодательства и именно суд должен решить, законен ли указ Зеленского. Мы живем в правовом государстве и закон одинаков для всех", - рассказал Лихачев.

Также он выложил фото иска, который он подал в Кассационный административный суд. Ответчиком в иске значится президент Украины Владимир Зеленский. Третьим лицом - Служба безопасности Украины. Правозащитник просит суд признать указ президента №43/2021 незаконным и отменить его.

Кроме того, по данным "Страны", еще один иск против Указа президента о закрытии телеканалов подал некий адвокат Павел Попков (адвокатское свидетельство выдано Советом адвокатов Донецкой области).

В тоже время, напомним, телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK уже заявили, что не имеют никакого отношения к этим искам и что считают их провокацией власти. Телеканалы заявляют, что сейчас только готовят иски к подаче в Верховный суд.

Провокацией это считает и депутат от ОПЗЖ экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

"На съезде ОПЗЖ сегодня сообщили, что иски об отмене указа президента каналы будут подавать в течении трёх-четырёх дней. Я с удивлением узнал, что иск уже подан. Это задача для школьников - манипуляция, юридический трюк, суть которого заключается в том, что фейковый истец подаёт "кривой" иск якобы в интересах канала, прогнозируемо проигрывает его и тем самым делает невозможным победу настоящего истца, если такой появится. Суд просто откажет настоящему истцу, мотивируя отказ тем, что аналогичный иск по таким же основаниям ранее был уже рассмотрен, и по нему вынесено решение об отказе в удовлетворении", - заявил Кузьмин.

Напомним, ранее "Страна" анализировала, какими могут быть последствия закрытия телеканалов.

Мы также приводили мнения юристов о таких действиях власти.