В Минздраве рассказали, какая область лидирует по суточному приросту новых случаев Covid-19
В Украине, где за сутки выявили еще 4 923 новых случая Сovid-19, общее количество заразившихся коронавирусом достигло 1 237 169 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской и Запорожской областях. При этом в четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети в пятницу, 5 февраля.
По данным главы Минздрава, выздоровели за последние сутки 8 185 человек, скончались - 158.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 321 случай;
Винницкая область - 271 случай;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 287 случаев;
Донецкая область - 146 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 334 случая;
Ивано-Франковская область - 433 случая;
Киевская область - 272 случая;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 39 случаев;
Львовская область - 406 случаев;
Николаевская область - 160 случаев;
Одесская область - 157 случаев;
Полтавская область - 173 случая;
Ровенская область - 163 случая;
Сумская область - 81 случай;
Тернопольская область - 174 случая;
Харьковская область - 190 случаев;
Херсонская область - 47 случаев;
Хмельницкая область - 231 случай;
Черкасская область - 144 случая;
Черновицкая область - 270 случаев;
Черниговская область - 101 случай.
Напомним, Украина второй день подряд удерживает девятое место в Европе по смертям от коронавируса за сутки.
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