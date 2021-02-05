В Украине, где за сутки выявили еще 4 923 новых случая Сovid-19, общее количество заразившихся коронавирусом достигло 1 237 169 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Ивано-Франковской, Львовской и Запорожской областях. При этом в четырех регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в сети в пятницу, 5 февраля.

По данным главы Минздрава, выздоровели за последние сутки 8 185 человек, скончались - 158.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 321 случай;

Винницкая область - 271 случай;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 287 случаев;

Донецкая область - 146 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 209 случаев;

Запорожская область - 334 случая;

Ивано-Франковская область - 433 случая;

Киевская область - 272 случая;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 39 случаев;

Львовская область - 406 случаев;

Николаевская область - 160 случаев;

Одесская область - 157 случаев;

Полтавская область - 173 случая;

Ровенская область - 163 случая;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 190 случаев;

Херсонская область - 47 случаев;

Хмельницкая область - 231 случай;

Черкасская область - 144 случая;

Черновицкая область - 270 случаев;

Черниговская область - 101 случай.

Напомним, Украина второй день подряд удерживает девятое место в Европе по смертям от коронавируса за сутки.

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