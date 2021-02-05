По состоянию на утро пятницы, 5 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 923 человека.

Напомним, что вчера, 4 февраля, в стране было выявлено 5 082 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения сократилось на 159 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 237 169 человек. Выздоровели за последние сутки 8 185 человек (с начала эпидемии - 1 063 591 человек - Ред.). Умерло за сутки 158 пациентов (с начала эпидемии - 22 707 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 885 человек. Среди новых зараженных 230 детей и 222 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (321 человек), Ивано-Франковской области (433), Львовской области (406), Запорожской области (334) и Днепропетровской области (287).

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС хотят принудительно отбирать патенты фармкомпаний на производство вакцин от коронавируса.

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