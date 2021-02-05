В Украине намерены делать ежемесячно по пять миллионов прививок от коронавирусной инфекции. При этом, если будет необходимо, можно их количество увеличить в два раза.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ, видео обнародовано в Facebook.

"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что при условии достаточного количества вакцин и ажиотажа, указанное число инъекций может быть увеличено в два раза.

Напомним, как заявлял министр здравоохранения вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также мы сообщали о деталях грядущей вакцинации, которая начнется уже в этом месяце.