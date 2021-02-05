Сегодня, 5 февраля, главного российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения дела о клевете.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Хотя дело слушает Мировой суд, заседание пройдет в более просторном помещении, с учетом того, чтобы представители СМИ могли наблюдать за процессом.

В суд уже пришел представитель посольства Великобритании, ожидаются и его коллеги из других западных дипмиссий.

Напомним, что дело против Алексея Навального о клевете было возбуждено еще в июне прошлого года. Тогда 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко посчитал оскорбительными комментария Навального в сети YouTube о съемках пенсионера в официальном ролике про голосование за поправки в Конституции РФ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Байден призвал власти России немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального.