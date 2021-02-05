Президент Франции осудил соцсети за блокировку Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал популярные социальные сети за их решение заблокировать аккаунты Дональда Трампа.
Причем, по мнению французского лидера это произошло сразу, как руководство соцсетей уверилось в том, что Дональд Трамп уходит из власти, хотя они фактически "подстрекали Трампа" во время его президентства.
Это заявление Макрона прозвучало на форуме Атлантического совета, как передает Аxios.
Макрон сказал, что решения о запрете Трампа такими платформами, как Twitter и Facebook, могли показаться разумными в краткосрочной перспективе, но не дали "демократического ответа" на проблему. Макрон добавил, что крупные технологии "уничтожили все платформы, на которых Трамп и его сторонники могли выразить себя".
"Я не хочу жить в условиях демократии, где ключевые решения принимаются частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это было решено законом, принятым вашим представителем, или постановлением, управлением, демократическим обсуждением и одобрением демократических лидеров", - заявил президент Франции.
Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп-младший официально перешел в Telegram и призвал "держаться подальше" от Facebook и Twitter.