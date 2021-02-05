Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал популярные социальные сети за их решение заблокировать аккаунты Дональда Трампа.

Причем, по мнению французского лидера это произошло сразу, как руководство соцсетей уверилось в том, что Дональд Трамп уходит из власти, хотя они фактически "подстрекали Трампа" во время его президентства.

Это заявление Макрона прозвучало на форуме Атлантического совета, как передает Аxios.

Макрон сказал, что решения о запрете Трампа такими платформами, как Twitter и Facebook, могли показаться разумными в краткосрочной перспективе, но не дали "демократического ответа" на проблему. Макрон добавил, что крупные технологии "уничтожили все платформы, на которых Трамп и его сторонники могли выразить себя".

"Я не хочу жить в условиях демократии, где ключевые решения принимаются частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это было решено законом, принятым вашим представителем, или постановлением, управлением, демократическим обсуждением и одобрением демократических лидеров", - заявил президент Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп-младший официально перешел в Telegram и призвал "держаться подальше" от Facebook и Twitter.