Президент Украины Владимир Зеленский, который своим указом закрыл три оппозиционных телеканала, угодил в очередной громкий скандал.

Как выяснилось, 29 января, несмотря на карантинные ограничения, гарант устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Гости собрались на празднование в киевской квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича.

Об этом передают "Схемы". Видеосюжет размещен в Youtube.

Поздравить президента приехало около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. А в соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, "в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается социальная дистанция в 1,5 метра".

По данным журналистов, сама вечеринка прошла в квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии "Квартал-95", близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали многих видных представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были замечены на торжестве участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около 8 часов.

"Схемы" обратились к пресс-службе президента с просьбой о комментарии. В запросе журналисты поинтересовались, почему Зеленский считает приемлемым в разгар карантина устраивать вечеринку в несколько десятков гостей и без защитных масок, и какой пример он этим подает для других граждан.

Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования, и не видит ли президент рисков в дружбе с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

Ответы по Офиса президента на момент публикации "Схемы" не получили.

Видео: Радіо Свобода

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского прокомментировали намерения ОПЗЖ объявить ему импичмент.