Тяжелая ситуация с поставками вакцины от ковида в страны Евросоюза может закончиться плачевно для фармацевтических компаний-гигантов.

Европейские политики угрожают отобрать патенты у фармацевтических компаний (то есть, чтоб вакцины могли производить все желающие), чтобы восполнить огромную нехватку препаратов против коронавируса.

Об этом передает издание Politico.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель высказал предположение, что ЕС может принять "срочные меры", сославшись на чрезвычайное положение в договорах ЕС в ответ на дефицит поставок. Должностные лица Комиссии указали на полномочия в статье 122 Договора о функционировании Европейского Союза, которые могут быть использованы для того, чтобы заставить производителей вакцин делиться своими патентами или другими лицензиями. Такая мера известна как "принудительное лицензирование".

Министр экономики ФРГ, Петер Альтмайер, выходец из дружественного к бизнесу правоцентристского Христианско-демократического союза, тоже, похоже, не исключает такой возможности. Во время телевизионного ток-шоу на прошлой неделе Альтмайер сказал, что принудительные лицензии не помогут увеличить производство в следующие пару месяцев, потому что потребуется время, чтобы создать дополнительные производственные центры. Но если сотрудничество властей и фармацевтических компаний по увеличению производства потерпит неудачу, то он "будет готов говорить о принудительных мерах".

В дополнение к этому, Алексис Ципрас, бывший премьер-министр Греции и нынешний лидер основной оппозиционной партии Syriza, призвал к созданию европейского пула патентов. Он предупредил, что зависимость от нескольких фармацевтических компаний при разработке вакцин для всей Европы - это "слабая" стратегия.

Однако комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон говорит, что о перераспределении патентов не может быть и речи. Он настоял на том, что возглавит усилия Брюсселя по оказанию помощи фармацевтическим компаниям в расширении своих производственных площадок и сотрудничестве в области производства. "Я позабочусь о том, чтобы они получили все необходимое", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что врач назвал группы населения, которым вакцина от коронавируса не нужна.