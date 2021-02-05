На 8 февраля в Сенате США намечено первое разбирательство по импичменту для Дональда Трампа. Однако бывший президент не будет выступать на этом процессе.

"Президент не будет давать показания на неконституционном процессе", - об этом сообщил каналу CNN Джейсон Миллер, советник Трампа.

Миллер также обнародовал ответ адвокатов Трампа на просьбу конгрессменов к бывшему президенту дать показания.

"Мы получили ваш последний пиар-трюк. Использование нашей Конституции для проведения предполагаемого процесса импичмента слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", - написали адвокаты экс-президента Брюс Кастор и Дэвид Шоен.

Напомним, что в январе Палата представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому он был инициирован дважды.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп намерен дать показания Сенату по импичменту в письменном виде.