Кто подал иск в Верховный суд на указ президента?

В истории с закрытием телеканалов "112", NewsOne и ZIK за вчерашний день прояснилось уже практически все.

Во-первых, тот факт, что никаких доказательств обвинений, ставших поводом для указа президента, нет не только у обычных граждан, но и у фракции "Слуги народа". Некие доказательства обнаружил только министр внутренних дел Арсен Аваков, но показывать их никому не хочет. Скорее всего, потому, что эти доказательства убедительны только для него.

Во-вторых, вчера стало окончательно ясно, что помощи в защите свободы слова с Запада ждать не придется. Группа послов "Большой семерки" выдала Владимиру Зеленскому индульгенцию на репрессии против СМИ. Хотя уже сейчас очевидно, что история с санкциями против Козака и телеканалов та же, что и с санкциями против Януковича и его команды: в 2014-м их ввели, поверив украинской власти, а потом отменяли по очереди, пока не отменили вообще все из-за отсутствия доказательств.

Казалось бы, на этом примере уже можно было убедиться, что в вопросе санкций украинской власти верить нельзя, – но Запад наступает на те же грабли. Видимо, потому, что очень хочет на них наступить.

В-третьих, Верховный суд сообщил о двух исках, которыми указ президента обжалован. Однако телеканалы заявляют, что никакой иск не подавали и что происходящее - технология власти с целью сорвать настоящее разбирательство. То есть некто подал иск (вероятно неправильно составленный) якобы от имени телеканалов, чтоб Верховный суд их отклонил.

Телеканалы заявляют, что в собираются подавать иск в Верховный суд и когда это произойдет, то сообщат отдельно.

В-четвертых, оппозиция определилась со своей стратегией борьбы: она начинает сбор подписей за импичмент президента. Понятно, что речь идет не о юридической, а о политической акции, но даже сама по себе она актуализирует вопрос о досрочной отставке Зеленского. И если сейчас ее хотят, судя по соцопросам, около 50% украинцев, то вскоре эта цифра может значительно вырасти.

Атака радикалов на "Наш": виновата полиция?

Тем временем радикалы вчера попытались устроить штурм офиса еще одного телеканала, пока еще не закрытого президентом, – телеканала "Наш". Попытка штурма была, но сам штурм не получился, потому что полиция его отбила и скрутила наиболее активных "штурмовиков".

А дальше все произошло так, как уже не раз бывало в последние семь лет: нарушителей порядка выпустили, а полицейских отстранили от выполнения обязанностей до "выяснения обстоятельств". Если бы представить, что власти в США обращались со своей полицией так, как с ней обращаются в Украине, можно не сомневаться, что Капитолий не только не очистили бы, но и устроили бы в нем штаб американского Майдана.

В общем, вчера стало очевидно, что нынешняя власть продолжает линию режима Порошенко не только в административном давлении на свободу слова, но и в поощрении уличного давления на СМИ. Хотя это нелепо, ведь очевидно, что радикалы давят на СМИ не в пользу Зеленского, а в пользу его политических противников с правого фланга. И если им удастся уничтожить все враждебные себе СМИ, они примутся за СМИ, лояльные к Банковой.

Однако сейчас уже очевидно, что Зеленский не думает даже о среднесрочной перспективе. Видимо, понимая, что в политике у него этой перспективы нет.

Кабмин "проспал" контракты на Pfizer

История с отсутствием в Украине вакцин от коронавируса оказывается несколько иной, чем мы ее до сих пор представляли. До сих пор сложившуюся ситуацию наши граждане видели приблизительно так же, как ее описывал в интервью зарубежным изданиям президент: западные страны, несмотря на нашу дружественную политику, засунули Украину в конец списка по поставкам, поэтому мы смогли договориться только о китайской вакцине (и то не в нужных объемах), а Россия в это время "троллит" нашу власть, предлагая собственную вакцину.

Однако по мере развития событий всплывают новые подробности, которые украинская власть не хотела бы упоминать. И всплывают они вовсе не из каких-либо источников "российской пропаганды", а из информации от гендиректора Pfizer Ukraine Зоряны Цилик. Далекая от политики менеджер объяснила: украинская власть просто поздно начала переговоры по закупке вакцин.

По ее словам, "правительства других стран заключали договоры еще в июне-июле, когда начиналась только вторая стадия клинических испытаний", и украинскому Кабмину всего-навсего нужно было делать это тогда же.

На этом, собственно, можно ставить точку во всех заявлениях о несправедливом отношении Запада к Украине в вопросе поставки вакцин. Оказывается, летом, когда украинское правительство было занято карантинными войнами с регионами (пытаясь спихнуть на них ответственность перед парламентскими выборами), оно в пылу этой борьбы не заметило, что остальные заняты подписанием контрактов. Во всем мире это называется одним словом – "некомпетентность".

Впрочем, в Украине этого слова недостаточно. Когда правительство прошляпило одни вакцины, а от других отказалось по политическим причинам, это уже похоже на сознательное вредительство. И данный вопрос вполне достоин того, чтобы из политической плоскости перейти в уголовно-процессуальную.

Регионам грозят веерные отключения тепла и света. Кто виноват?

Не менее странная история сейчас происходит и на рынке энергетики. В стране, которая всегда имела уголь с избытком, вдруг этот самый уголь закончился, и ТЭС оказались на грани того, чтобы начать веерные отключения регионов от электричества и тепла. Накануне самых сильных холодов за последнее десятилетие – новость, мягко говоря, неутешительная. И тоже требующая серьезного расследования.

Причины, по которым на ТЭС в разгар зимы обнаружился дефицит угля, в общем-то, на поверхности. Все последние два года Украина регулярно наблюдает за бастующими шахтерами, которые требуют выплаты зарплат, но правительство остается глухо к этим требованиям и выделяет деньги на угольную отрасль только после решений Верховной Рады. Все это происходит потому, что нынешнее правительство (как, впрочем, и предыдущее) ведет целенаправленную политику по сокращению угольной отрасли, которая считается убыточной.

Если к данному факту добавить и сознательный отказ от угля из "ДНР" (закупки которого теперь приравняли к "финансированию терроризма"), то становится понятно, что дефицит угля создается властью вполне сознательно. И страдать от этого будут обычные граждане в регионах.

Получается, что в каждом отдельном случае у власти есть объяснение: то нельзя "финансировать террористов", то нужно снять с шеи государства убыточные шахты, – но все это вместе приводит к очередному провалу. Но, когда посреди зимы в квартирах отключат отопление и электричество, власть, конечно же, будет не причем. Виноваты будут СМИ, которые разгоняют "антиукраинскую пропаганду".

Пожар в Запорожье: новые жертвы "реформ"

Вчера в Украине произошел еще один пожар, приведший к человеческим жертвам.

Вслед за харьковским домом престарелых трагедия случилась в главной больнице Запорожья, специализирующейся на лечении коронавируса. Причем новый пожар произошел сразу после того, как парламент усилил ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности.

На трагедию оперативно отреагировал президент, пообещав, что "государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем". Однако, как именно будет исправляться ситуация, остается неизвестным.

В данном случае налицо сразу две проблемы.

Первая – развал системы противопожарного контроля, которая длительное время действовала по инерции времен Советского Союза, но вечной эта инерция, понятное дело, быть не могла.

Вторая – ужасное состояние отечественных больниц, включая их техническую оснащенность. Проблема тоже не новая, однако показателен тот факт, что всплывает она спустя почти год после начала эпидемии в Украине и спустя девять месяцев после того, как на борьбу с этой эпидемией выделили средства.

Ведь всей стране объясняли, что деньги из коронавирусного фонда не были израсходованы полностью и что значительная их часть была направлена на дорожное строительство. При этом ни у кого так и не возникла мысль о том, чтобы вместо строительства дорог отремонтировать больницы.

А хуже всего то, что и в нынешнем году проект "Большая стройка" не собираются превращать в проект "Большой ремонт больниц". Видимо, наработанные схемы заработка на дорогах кому-то очень не хочется ломать.