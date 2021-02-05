Японским ученым из Токийского университета удалось сделать видеосъемку на атомном уровне процесса формирования кристаллов соли. Для этого они использовали самый мощный электронный микроскоп.

Об этом сообщает японская телекорпорация NHK.

Уникальную съемку проводили в отделе естественных наук Токийского университета. По словам ее участников, они сделали первый в мире видеоматериал, демонстрирующий формирование кристаллов соли в разрешении на уровне атомов в реальном времени.

Кристаллизация - это процесс, при котором атомы или молекулы занимают упорядоченное положение, формируя твердую структуру, именуемую кристаллом. Способностью образовывать кристаллы известны такие вещества, как соль и сахар.

Для того чтобы провести съемку кристаллизации соли, ученые сначала обмакнули углеродные нанотрубки в соленую воду, а затем поместили их в вакуум. Под воздействием слабой вибрации молекулы хлористого натрия (поваренной соли) начали появляться возле кончика углеродной нанотрубки, сформировав ядро кристалла приблизительно за 5 секунд.

Ранее ученые показывали снимки метеорита, которые подтверждают гипотезу занесения жизни на Землю из космоса.

Также исследователи-химики недавно открыли новый химический элемент и назвали его московием.