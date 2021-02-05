Полиция отрабатывает несколько версий причин пожара в Запорожской областной инфекционной больнице, который произошел в ночь на 4 февраля и унес жизни четырех человек. Правоохранители не исключают поджога.

Об этом сообщается в Фейсбуке Нацполиции.

"Следователи полиции начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - сказано в записи.

В полиции добавили, что уже назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии.

Ранее свою версию происшествия озвучил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, могло произойти воспламенение воздушно-кислородной смеси в палате реанимации.

Как писала "Страна", в Запорожье задержали первого подозреваемого по делу о пожаре в больнице.