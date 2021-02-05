Чтобы чистить заметенные улицы, житель Старого Села Ровенской области сделал бульдозер из своих жигулей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина прицепил к бамперу самодельный ковш, который сгребает снег. Местные это сняли и выложили в соцсети.

Теперь пользователи шутят и спрашивают – "как тебе такое, Илон Маск?". А местные же жители только радуются, что односельчанин все-таки взялся расчищать пути.

Как видно по прогнозам синоптиков, это изобретение жителя Ровенской области очень может пригодится в условиях грядущей непогоды.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Испании уволенный сотрудник Mercedes разбил бульдозером более полусотни новых авто.

Еще мы показывали видео, как бульдозеры снесли старый вход в Киевский зоопарк.