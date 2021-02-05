Под Ровно мужчина сделал бульдозер из собственного автомобиля, чтобы убирать снег. Видео
Чтобы чистить заметенные улицы, житель Старого Села Ровенской области сделал бульдозер из своих жигулей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчина прицепил к бамперу самодельный ковш, который сгребает снег. Местные это сняли и выложили в соцсети.
Теперь пользователи шутят и спрашивают – "как тебе такое, Илон Маск?". А местные же жители только радуются, что односельчанин все-таки взялся расчищать пути.
Как видно по прогнозам синоптиков, это изобретение жителя Ровенской области очень может пригодится в условиях грядущей непогоды.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Испании уволенный сотрудник Mercedes разбил бульдозером более полусотни новых авто.
Еще мы показывали видео, как бульдозеры снесли старый вход в Киевский зоопарк.