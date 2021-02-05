Обвиняемый в убийстве националист Сергей Стерненко объявил о создании реестра сотрудников закрытых телеканалов ZIK, NewsOne и "112", запрещенных Владимиром Зеленским.

О своей идее националист написал в Фейсбук.

"Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу", - говорится в посте Стерненко.

Он призвал всех желающих помогать ему собирать информацию и вносить ее в таблицу.

Вскоре после этой публикации в открытом доступе на Google-диске стали появляться данные журналистов, работающих или ранее трудившихся на упомянутых каналах. Также был создан Телеграмм-чат, где выкладывают фото журналистов, причем с черной ленточкой в углу. Как бы намекая на угрозу физической расправы над ними.

Действия Стерненко и Ко прокомментировал "Стране" замглавы МВД Антон Геращенко. Он сказал, что публикация данных о журналистах - это провокация с целью создать атмосферу страха.

"О том, кто был ведущими и журналистами телеканалов, - это и так общеизвестная информация. Они годами титровались в СМИ. Полиция будет препятствовать любым незаконным насильственным действиям независимо от того, в отношении к кому они происходят", - заявил Геращенко.

Ранее "Страна" рассказывали, как националисты устроили митинг под телеканалом "Наш" и пытались взять его штурмом.

Мы также сообщали, что на сотрудника канала "Наш" напали радикалы прямо под отделением полиции.