Украина второй день подряд удерживает девятое место по смертям от коронавируса за сутки в Европе
Данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие 24 часа показывают, что Украина удерживает высокие места в Европе и мире по суточному приросту зараженных и по числу умерших.
Статистика опубликована на портале Worldometer.
В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку входят:
- Испания - 29 960 случаев;
- Франция - 23 448 случаев;
- Великобритания - 20 634 случая.
Украина разместилась на десятом месте с 5 082 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 172 447 зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- США - 72 074 случая;
- Испания;
- Франция.
Украина в этом списке 18-я. За сутки на планете заразились 361 830 человек.
Прирост новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе в первой тройке такие страны:
- Великобритания - 915 случаев;
- Россия - 521 случай;
- Польша - 444 случая.
Украина на континенте на девятом месте со 140 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 629 человек.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- США - 2 017 случаев;
- Мексика - 1 707 случаев;
- Великобритания.
Украина в списке 14-я. Всего в мире за сутки скончались 10 197 человек.
Прирост смертей от осложнений COVID-19 в мире (красный столбик)
За период пандемии, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, было выявлено уже больше 105 миллионов зараженных, а точнее - 105 254 687 человек. Без малого 77 миллионов выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 287 059 человек.
Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии
Приведенные данные можно сравнить с показателями за предыдущие сутки.
Ранее "Страна" писала о снижении в Украине в четыре раза числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус.