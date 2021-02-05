Данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие 24 часа показывают, что Украина удерживает высокие места в Европе и мире по суточному приросту зараженных и по числу умерших.

Статистика опубликована на портале Worldometer.

В Европе по числу зарегистрированных новых случаев в первую тройку входят:

Испания - 29 960 случаев;

Франция - 23 448 случаев;

Великобритания - 20 634 случая.

Украина разместилась на десятом месте с 5 082 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 172 447 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

США - 72 074 случая;

Испания;

Франция.

Украина в этом списке 18-я. За сутки на планете заразились 361 830 человек.

Прирост новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе в первой тройке такие страны:

Великобритания - 915 случаев;

Россия - 521 случай;

Польша - 444 случая.

Украина на континенте на девятом месте со 140 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 629 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

США - 2 017 случаев;

Мексика - 1 707 случаев;

Великобритания.

Украина в списке 14-я. Всего в мире за сутки скончались 10 197 человек.

Прирост смертей от осложнений COVID-19 в мире (красный столбик)

За период пандемии, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, было выявлено уже больше 105 миллионов зараженных, а точнее - 105 254 687 человек. Без малого 77 миллионов выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 287 059 человек.

Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии

Приведенные данные можно сравнить с показателями за предыдущие сутки.

Ранее "Страна" писала о снижении в Украине в четыре раза числа позитивных ПЦР-тестов на коронавирус.