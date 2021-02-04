В четверг, 4 февраля, на 34-м году жизни скончался известный цимбалист из Прикарпатья Петр Сказкив. Он болел раком легких.

Новость сообщила в Фейсбук предпринимательница Наталья Кульчицкая.

"Карпаты грустят. Остановилось сердце нашего цимбалиста. Вечная тебе память, Петя", - написала женщина.

О своем онкозаболевании музыкант рассказал подписчикам в Фейсбуке в декабре 2020 года.

"Привет, друзья! Сейчас у меня серьезные проблемы со здоровьем. 1,5 месяца назад я попал в больницу с пневмонией, а впоследствии врачи диагностировали у меня плоскоклеточный рак легких G2", - написал Сказкив и попросил финансовой помощи и моральной поддержки.

Впоследствии он благодарил людей за отклики на его просьбу. Он был оптимистично настроен, хотя и упомянул, что у него уже самая тяжелая стадия рака.

Но к сожалению, спасти жизнь талантливого музыканта не удалось.

Петр родился в Ворохте 15 мая 1987 года. Играть на цибмалах его научил отец. Петр прославился, став финалистом шоу "У Украины есть талант" в 2015 году. Среди проектов Сказкива была группа "Джарап", что с гуцульского диалекта переводится как "можжевельник".

Петр исполнял народные мелодии в стилях драм-н-бейс, дабстеп или в роковых аранжировках.

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