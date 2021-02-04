Кабмин сворачивает мораторий на проверки бизнеса. Правительство приняло постановление, которым сократило сроки на ограничения по проверкам. Напомним: мораторий ввели на период карантина и в течение шести месяцев после его окончания. Теперь же многие проверок можно проводить уже прямо сейчас - не дожидаясь завершения карантина, который как раз собираются продлить до конца апреля.

Интересно, что в повестке дня последнего Кабмина проекта этого постановления не было.

"Внесли с голоса. Принятие этого документа значит, что мораторий закончился, и налоговая готовится к проверкам субъектов хозяйствования за исключением ФОПов", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

У бизнеса на этот счет самые пессимистические ожидания.

"Реально беда. Налоговые проверки - всегда большой стресс для предприятия. Тем более, сейчас, когда многие и так в кризисе. Видно, деньги срочно нужно собирать в бюджет. Да и "заказы" на предприятия выполнять нужно, а проверки как раз для этого инструмент", — говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

"Страна" разбиралась, что значит решение Кабмина п налоговым проверкам.

"Деструктив для бюджета"

Решение Кабмина формально не отменяет мораторий, но позволяет делать исключать и проводить определенные виды проверок.

В частности, правительство дало добро на такие проверки:

1. Те, что уже были начаты, но временно приостановлены (на период действия моратория) или незаконченные (документальные и фактические).

2. Документальные проверки субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рисковые операции и отрабатываются Временной следственной комиссией ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц.

Основания для признания предприятия "рисковым" много. К примеру, если обнаружатся несоответствие между объемом приобретенных и реализованных товаров или услуг, есть подозрения, что бизнес участвует в схемах по налоговых скрутках (а для этого, собственно, достаточно оформить налоговую накладную) и прочие. Даже сотрудничество с компанией, которая признана рисковой - уже повод для подозрений. То есть, этот пункт позволяет налоговикам прийти с проверками практически в любую компанию

3. Документальные проверки относительно того, выдерживаются ли сроки вступления товаров по импортным операциям и валютной выручке по экспортным операциям. Этот пункт - возможность посадить на крючок импортеров и экспортеров.

4. Внеплановые документальные проверки по жалобам на неправомерное начисление налогов

То есть, как видно, поле деятельности для налоговиков достаточно широкое.

При этом сохраняется полный запрет на проверки ФОПов.

"Пока идет речь о частичной отмене моратория, но в планах - в этом году полностью отменить его", - говорит Забловский.

В Минфине считают, что пора сворачивать мораторий.

"Мораторий на исполнение государством контролирующей функции в налоговой сфере был оправдан в начале карантинных мероприятий по COVID-19, когда бизнес был почти остановлен в связи с жестким карантином. Но с каждым днем отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно. Кроме того, неуплата налогов значительно уменьшает шансы на получение помощи тем, кто в условиях пандемии больше всего в ней нуждается и тем, кто сам себе помочь не может - пенсионерам, инвалидам, тем, кто временно остался без работы. Таким образом, взвешенное предоставление разрешений на некоторые виды налоговых проверок — это не увеличение давления на бизнес, а восстановление возможности обеспечить равные условий ведения бизнеса для всех", — заявили в Минфине.

Проще говоря, бизнесу дают понять: пора платить.

К слову, по данным Госказначейства, по сборам налогов в бюджет за январь и так перевыполнение плана на 11,4% (собрано 33,3 млрд, что почти на 49% больше, чем за январь 2020 года). Потому в чем именно "деструктив" моратория для бюджета, о котором заявляют в Минфине, - неясно.

"Ждем армию проверяющих"

"Проверки хотели вернуть еще с сентября. Но через парламент провести эту идею не получилось. Поэтому решили действовать по по упрошенному варианту - без внесения изменений в законы, а через постановление Кабмина", — пояснил партнер консалтинговой компания ADA Group Андрей Тамошюнас.

Предприниматели, с которыми пообщалась "Страна" говорят, что уже в ближайшее время ждут "толп проверяющих".

"Мы уже есть в списке на проверку. Готовимся. Конечно, сейчас так тяжело, что проверки очень не в тему. Но после карантина выходного дня меня уже ничего не удивляет", — говорит совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Александр Барсук говорит, что налоговики сейчас бросятся выбивать деньги в бюджет. "Также облегчиться выполнение "заказов" на предприятия, когда бизнес попросту "кошмарят", — добавил Барсук.

Предприниматели недоумевают: бизнес, по-сути, так и не получил адекватной поддержки от государства, понес немалые убытки в карантин, еще не успел прийти в себя от недавнего локдауна, как власти решили, что все уже хорошо, и можно по-полной запускать маховик проверок.