В Великобритании 19-летний юноша Джозеф Флавилл 10 месяцев пробыл в коме. За это время он успел два раза переболеть COVID-19, но ему до сих пор ничего неизвестно о пандемии, так как родные не знают, как ему объяснить новости о ней.

Об этом пишет издание The Guardian.

Флавилл попал в больницу 1 марта 2020 года после того, как его сбил автомобиль. Это произошло за три недели до введения в стране первого общенационального карантина.

Из‑за сильной черепно-мозговой травмы парень впал в кому и находился в ней почти год, не подозревая о том, что происходит в мире.

Теперь юноша постепенно восстанавливается под присмотром неврологов и физиотерапевтов. Он уже начал двигать конечностями, но с окружающими пока общается, моргая и улыбаясь. Во время выздоровления он дважды заражался коронавирусом, но оба раза поправлялся.

По словам его тетки Салли Флавилл Смит, родственники пока не рассказали Джозефу о пандемии, потому что пока не решили, как мягче донести эту информацию.

"Я просто не знаю, с чего начать. Если бы год назад кто‑то сказал мне, что должно случиться, не думаю, что я бы поверила. Я понятия не имею, как Джозеф сможет понять, через что мы все прошли. Когда он просыпается в своей палате, он понятия не имеет, зачем он там. Мы говорим с ним по видеосвязи и пытаемся дать ему понять, что хотим быть с ним, держать его за руки, но просто не можем этого сделать из-за COVID-19", - сказала женщина журналистам.

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