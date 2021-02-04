На правительственном заседании Кабмин утвердил постановление, которым сокращены сроки действия ограничений в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок.

Соответствующее сообщение появилось на правительственном портале.

Решением правительства предоставляется разрешение на проведение проверок, в частности:

временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рисковые операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти;

документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и / или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановых документальных проверок, необходимость для проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

Отмечается, что запрет на проведение документальных проверок ФОП остается неизменным.

Также мы писали о том, как за препятствование пожарным проверкам Рада планирует ввести штрафы до 51 тысячи гривен.