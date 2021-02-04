Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна немедленно освободить осужденного оппозиционера Алексея Навального. Это уже второй подобный призыв Байдена за последние дни - в первый раз он сказал об этом во время телефонного разговора с Путиным.

Об Навальном глава Белого дома вспомнил во время визита 4 февраля в Госдепартамент и выступления там с речью о роли Америки в мире.

"Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", - сказал Байден.

Байден сообщил, что ситуация с Навальным вызывает у него серьезное беспокойство.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд дал Навальному 3 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима по делу 2014 года "Ив Роше Восток", в котором оппозиционер обвинялся в мошенничестве.

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный вместе с представители белорусской оппозиции и военным блоком НАТО оказались в списке претендентов на Нобелевскую премию мира 2021 года.