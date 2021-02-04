Член Сената Италии от Демократической партии Роберто Рампи прокомментировал указ Владимира Зеленского о запрете трех телеканалов. Он считает блокировку "112 Украина", NewsOne и ZIK неправильным и очень опасным путем.

Его слова цитирует сайт "112 Украина".

"Когда я впервые услышал эту новость, я был очень удивлен. Я не верю, что любое государство может закрыть любой тип информационной системы - ТВ, газету или интернет-канал, или что-то другое. Однозначно, нельзя закрывать все целиком и нельзя закрывать без тщательного юридического расследования. Плюрализм точек зрения - это опора демократии. Здесь могут звучать очень критические, а может, и опасные или неприемлемые для кого-то вещи… Поэтому возможность выражать свою точку зрения - это фундаментально для демократии", – заявил сенатор.

Рампи считает, что все западные и европейские страны должны давить на Украину, чтобы она поняла: плюрализм и свобода СМИ и слова – это то, что нельзя подвергать угрозам.

Он также добавил, что для стран Запада и Европейского Союза полностью неприемлемо закрывать медиа, тем более без вердикта суда.

"Я думаю, что западным политикам нужно что-то делать, надо мощно давить, чтобы украинская власть поняла: это неправильный и очень опасный путь. Мы действительно верим, что Украина – очень важная страна, в которой власть неоднократно менялась демократическим путем, и которая не должна идти этой очень опасной дорогой", – сказал Рампи.

Ранее "Страна" приводила комментарий Евродепутата из Франции по поводу запрета вещания каналов.

Между тем послы стран "Большой семерки" на встрече с Зеленским согласились с необходимостью "бороться с дезинформацией" - то есть одобрили его указ.