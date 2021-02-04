Сегодня, 4 февраля, представители Чернобыльского заповедника рассказали, что минеральные вещества (кальций, натрий, фосфор) нужны всем животным. Особенно много их нужно для развития рогов и роста костей.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Считается, что животные, как и люди, любят всем известную поваренную соль. На самом деле звери могут пользоваться различными источниками - природного происхождения (солончаки, глины и горные породы) или искусственного - остатки строительных материалов, минеральные удобрения или известь", - говорят эксперты.

В заповедники заявили, что в практике охотничьих хозяйств во избежание дефицита солей используют подкормку на искусственных солонцах. "Это дело - непростое, и часто на заботливо обустроенном солонце животные - редкие гости. Иногда происходит все наоборот: очень популярные у животных солонцы создаются вопреки ожиданиям", - заявили в пресс-центре.

По словам представителей заповедника, на его территории есть своеобразные известковые солонцы, которые появились спонтанно. В безлюдных деревнях, на фермах и других сооружениях кое остались запасы извести.

"Со временем их нашли копытные и начали ими пользоваться. Некоторые солонцы уже истощенные, а на некоторых еще есть достаточно минеральной подкормки", - пишут в пресс-центре.







"Известь с проржавевшей бочки находится в небольшом подсобном помещении с одним выходом. Олени, в отличие от коров и лошадей, очень и очень редко заходят в такие здания. Однако минеральная приманка настолько привлекательна, что иногда пересиливает страх и естественную осторожность", - рассказывают представители заповедника.







Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике показали хрустальные деревья и предупредили о брачных игрищах зайцев. Эффектные снимки появились в Фейсбуке организации в начале последнего зимнего месяца.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике показали фото вернувшейся после морозов пары лебедей.