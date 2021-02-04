В случае передачи права пользования и распоряжения имуществом физлицом - собственником имущества (доверителем) на основании нотариально удостоверенного поручения другому лицу, право собственности на имущество остается неизменным, то есть не осуществляется отчуждение имущества, и право распоряжения собственностью остается за доверителем - собственником.

При этом не возникают и обстоятельства для налогообложения, то есть нет объекта обложения налогом на доходы физических лиц.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

Однако в случае отчуждения движимого имущества поверенным лицом происходит переход права собственности, а налогообложение дохода, полученного доверителем от такого отчуждения, осуществляется в порядке, определенном ст.173 Налогового кодекса.

В частности, доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, не подлежит налогообложению.

Доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года второго объекта движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, подлежит обложению НДФЛ по ставке 5 процентов и военным сбором по ставке 1,5 процента.

Доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда или другого транспортного средства, подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 18 процентов и военным сбором по ставке 1,5 процента.

Учитывая то, что поверенное лицо не может осуществить отчуждение движимого имущества без подтверждающего документа об уплате налога на доходы физических лиц, оно должно сообщить физическому лицу - доверителю о факте продажи движимого имущества, который обязан самостоятельно определить и оплатить сумму налога до осуществления операции по отчуждению движимого имущества.

Поверенный может определить и оплатить сумму налога от имени и за счет доверителя до осуществления операции по отчуждению движимого имущества в случае, если такое право предусмотрено договором поручения.

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