Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK не подавали исков в Верховный суд об обжаловании указ президента Владимира Зеленского о закрытии этих СМИ, о чем сегодня сообщила его пресс-служба.

Телеканалы выпустили совместное заявление, в котором назвали подачу исков технологией власти.

"Иски, поданные якобы в интересах телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, являются технологией власти с целью получить в подконтрольном себе судебном процессе выгодные решения об отказе в открытии производств", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что в ближайшее время три телеканала Медиахолдинга "Новости" зайдут с исками в Верховный суд для проведения "открытого судебного процесса о признании противоправным указа президента Украины о введении санкций и его отмене".

Новость об исках прокомментировал и депутат от "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин в своем Фейсбуке. Для него она стала неожиданностью.

"На съезде ОПЗЖ сегодня сообщили, что иски об отмене указа президента каналы будут подавать в течении трёх-четырёх дней. Я с удивлением узнал, что иск уже подан. Это задача для школьников - манипуляция, юридический трюк, суть которого заключается в том, что фейковый истец подаёт "кривой" иск якобы в интересах канала, прогнозируемо проигрывает его и тем самым делает невозможным победу настоящего истца, если такой появится. Суд просто откажет настоящему истцу, мотивируя отказ тем, что аналогичный иск по таким же основаниям ранее был уже рассмотрен, и по нему вынесено решение об отказе в удовлетворении", - написал Кузьмин.

Он добавил, что такой юридический трюк становится возможным, если действующая власть (ответчик) и суд находятся в сговоре и действуют как одна преступная группа.

Ранее "Страна" анализировала, какими могут быть последствия закрытия телеканалов.

Мы также приводили мнения юристов о таких действиях власти.